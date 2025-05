Aqua Italia, rubinetti di qualità ma il 26% italiani è scettico

agenzia

Tadini: acqua controllata, lavoriamo per scelte più responsabili

MILANO, 22 MAG – L’Italia vanta un’acqua dei rubinetti “di ottima qualità e efficaci sistemi di potabilizzazione ma una fetta della nostra popolazione non si fida ancora di ciò che esce dai nostri rubinetti”. Secondo l’indagine di Aqua Italia (l’associazione dei costruttori trattamento acque primarie, federata ad Anima Confindustria), realizzata da Open Mind Research il 26,6% della popolazione italiana ha affermato di non avere consumato acqua del rubinetto, o al massimo una/due volte nell’anno precedente al sondaggio. La zona che più sfrutta l’acqua pubblica è composta dal Nord Est+Emilia, con solo il 15% del campione che afferma di non avere consumato acqua del rubinetto mentre nel Sud+Sicilia la percentuale sale al 32,3 per cento. “L’acqua del rubinetto in Italia – afferma Lorenzo Tadini, presidente di Aqua Italia – è un prodotto estremamente controllato. Lo scetticismo di una fetta di popolazione indica la necessità di intensificare le campagne di sensibilizzazione riguardo alla qualità dell’acqua che utilizziamo quotidianamente. È fondamentale che i cittadini comprendano l’importanza di fidarsi delle risorse idriche locali e di adottare comportamenti più sostenibili”. Tra i consumatori, il 28,4% sceglie l’acqua del rubinetto per comodità, il 23% per attenzione all’ambiente e il 22,6% per il minore costo. “Dobbiamo continuare a fare informazione e lavorare insieme a enti e istituzione per migliorare la percezione e l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, favorendo scelte più responsabili e consapevoli per il benessere della nostra comunità” continua Tadini.

