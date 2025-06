Araghchi frena su chiusura Hormuz, ‘abbiamo varie opzioni’

agenzia

Ministro Iran evasivo su stop traffico commerciale nello Stretto

LONDRA, 22 GIU – Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha frenato oggi sull’ipotesi circolata nei giorni scorsi a Teheran d’una possibile chiusura al traffico commerciale navale – in risposta all’escalation militare di Israele e Usa – dello Stretto di Hormuz, strategico snodo fra il Golfo Persico e quello dell’Oman per il passaggio di quasi in terzo del petrolio mondiale. “Abbiamo una varietà di opzioni disponibili”, ha glissato Araghchi di fronte a una domanda diretta, citato dalla Bbc, durante la conferenza stampa tenuta a Istanbul a margine di una riunione di emergenza dell’Organizzazione dei Paesi Islamici (Oic).

