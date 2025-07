Araghchi, ripareremo rapidamente i danni ai siti nucleari

agenzia

'Il programma nucleare pacifico è motivo di orgoglio'

ROMA, 01 LUG – “Non si può cancellare la tecnologia e la scienza per l’arricchimento con i bombardamenti. Se c’è questa volontà da parte nostra, e la volontà di fare ancora progressi in questo settore esiste, saremo in grado di riparare rapidamente i danni e recuperare il tempo perduto”. Così il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in un’intervista a Cbs. Alla domanda se l’Iran intenda continuare ad arricchire l’uranio, Araghchi ha affermato che “il programma nucleare pacifico è diventato motivo di orgoglio nazionale. Abbiamo anche superato 12 giorni di guerra imposta, quindi la gente non si tirerà indietro facilmente dall’arricchimento”. La fine delle minacce militari statunitensi è una precondizione per la ripresa dei colloqui sul nucleare tra Teheran e Washington, ha dichiarato Araghchi. Riferendosi alle dichiarazioni del presidente Donald Trump, secondo cui i colloqui nucleari con l’Iran potrebbero riprendere già questa settimana, Araghchi ha detto: “Non credo che i colloqui riprenderanno così rapidamente”. “Per decidere se riprenderli dobbiamo prima assicurarci che Washington non li sfrutterà nuovamente per un’aggressione militare”, ha aggiunto, affermando che “le porte della diplomazia non saranno mai chiuse”.

