Archiviata inchiesta su frasi razziste a Vinicius in Barça-Real

agenzia

Atti all'Autorità antidiscriminazioni, ma giocatore fa ricorso

MADRID, 24 APR – Una giudice spagnolo ha archiviato il procedimento penale nei confronti di due persone per presunti insulti razzisti contro il giocatore del Real Madrid Vinicius Jr. durante il match di Liga tra il Barcellona e le ‘merengues’ del 28 ottobre 2023. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Nel caso erano indagati per “reati d’odio” due spettatori presenti allo stadio Olimpico Montjuic di Barcellona, ripresi in alcuni video mentre rivolgevano improperi verso il terreno di gioco. Stando a media iberici, tra i motivi dell’archiviazione ci sarebbero il fatto che non è stato possibile determinare chiaramente cosa avessero detto i due tifosi incriminati, così come che il fatto che tali espressioni non hanno provocato “effetto richiamo” per altri spettatori e che Vinicius non li avrebbe “nemmeno sentiti”. Secondo la Efe, la giudice del caso ha comunque predisposto che l’episodio venga preso in esame dall’Autorità statale antidiscriminazioni, creata nel 2022. Rappresentanti legali del Real Madrid, dello stesso Vinicius e della Liga hanno presentato ricorso contro la decisione di archiviare l’inchiesta penale sull’episodio, aggiunge la stessa agenzia.

