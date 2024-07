Archiviato il processo contro Alec Baldwin in New Mexico

agenzia

'Lo Stato ha nascosto delle prove'

WASHINGTON, 12 LUG – La giudice del New Mexico Mary Marlowe Sommer ha archiviato il processo per omicidio colposo contro Alec Baldwin dopo aver scoperto che lo Stato aveva nascosto prove che avrebbero potuto far luce sulla morte della direttrice della cinematografia del film ‘Rust’ a causa dei colpi partiti dalla pistola dell’attore. Lo riporta il New York Times.

