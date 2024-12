Arena di Verona incanta Villaggio Italia, Doha applaude l’Opera

agenzia

'Orgogliosi di essere parte del tour mondiale del Vespucci'

DOHA, 21 DIC – L’Arena di Verona ‘sale a bordo’ del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci. Le arie delle opere più celebri al mondo hanno risuonato al Villaggio Italia di Doha, dove in centinaia hanno assistito all’esibizione canora ai piedi della nave scuola della Marina Militare. Sul palco si sono alternati il soprano Eleonora Bellocci, il tenore Carlo Raffaelli e il baritono Youngjun Park, accompagnati al pianoforte dal maestro Federico Brunello. Dalla Traviata alla Boheme, dal Rigoletto alla Turandot, le note dell’eccellenza italiana hanno impreziosito la serata qatarina, facendo conoscere anche in Medio Oriente l’Arena, simbolo nel mondo dell’Opera lirica. “Per noi la promozione internazionale è fondamentale – sono le parole del vicedirettore artistico di Fondazione Arena, Stefano Trespidi -. Appena abbiamo saputo del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci abbiamo immediatamente pensato ad una collaborazione tra eccellenze italiane. Così abbiamo pensato di poter offrire al Villaggio Italia un concerto di arie d’opera per promuovere l’Arena e l’Italia. Salire sul Vespucci è stata un’emozione incredibile. Questo è davvero un prodotto dell’artigianato e della competenza italiana, e così anche noi come Arena di Verona creiamo scenografie, costumi che sono il frutto di un sapere e di una conoscenza che in passato abbiamo insegnato in tutto il mondo e di cui siamo davvero i depositari. I punti di contatto sono molti e molto forti. Un’opera d’arte nell’opera d’arte”.

