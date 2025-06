Argentina: confermata condanna a ex presidente Cristina Kirchner

agenzia

La Corte Suprema ha respinto il ricorso della ex presidente

BUENOS AIRES, 10 GIU – La Corte Suprema argentina ha respinto il ricorso della ex presidente Cristina Fernández de Kirchner contro una condanna a sei anni per corruzione confermata in Cassazione. Il massimo tribunale, si legge nella sentenza, ha ratificato la pena di sei anni e il divieto a ricoprire cariche pubbliche.

