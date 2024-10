Argentina, polizia nell’hotel dov’è morto Payne

agenzia

Continuano le indagini sul caso del cantante ex One Direction

BUENOS AIRES, 24 OTT – La polizia argentina ha fatto una perquisizione nell’hotel nel quartiere Palermo della città di Buenos Aires, dove una settimana fa si trovava il musicista britannico Liam Payne, il 31enne ex membro degli One Direction, caduto nel vuoto dalla stanza al terzo piano che occupava durante la sua visita nel Paese sudamericano. Le operazioni si svolgono nell’ambito del caso che tenta di fare chiarezza sulla morte dell’artista. Gli investigatori ritengono che Payne si sia suicidato in seguito a un possibile crollo mentale indotto dall’uso di droghe. Il lavoro degli agenti si è concentrato nella reception, dove hanno visionato documenti e video di sicurezza dell’hotel per cercare di rintracciare la persona che avrebbe venduto la droga a Payne.

