Argentina, voli cancellati, ritardi e 1.300 passeggeri bloccati

agenzia

Una riunione sindacale a sorpresa alla base del disagio

BUENOS AIRES, 10 SET – Dopo le 17 ora di Buenos Aires i delegati sindacali della società Intercargo, responsabile della logistica utilizzata dalle compagnie aeree, hanno annunciato a sorpresa una serie di “riunioni informative” nei terminal degli aeroporti di Aeroparque, Ezeiza (entrambi nella capitale), di Córdoba e Mendoza. Le riunioni, iniziate alle 18 e destinate a terminare all’1 di notte di mercoledì 11 settembre, hanno generato problemi nelle partenze e negli arrivi. Quattro voli hanno dovuto essere cancellati, altri quattro hanno subito pesanti ritardi e più di 1.300 passeggeri sono rimasti bloccati nel mezzo del contenzioso avviato dai sindacati con le aziende per ottenere migliori salari. Per i dirigenti di aziende come Aerolíneas Argentinas, le cosiddette “riunioni informative” funzionano di fatto come scioperi a sorpresa, poiché interrompendo uno qualsiasi dei servizi necessari al trasporto aereo, si paralizza ogni attività. Il conflitto si trascina da mesi con i vertici dei sindacati aeronautici che portano avanti una trattativa salariale, in cui chiedono un aumento degli stipendi del 25%. Venerdì scorso, uno sciopero di 9 ore aveva lasciato 15.000 passeggeri a terra a Ezeiza e all’Aeroparque e il governo aveva deciso di disciplinare l’essenzialità dell’attività aeronautica civile, pubblica e privata su tutto il territorio argentino per garantirne i servizi minimi da mantenere.

