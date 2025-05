Arianna Meloni, “noi difeso 41bis, sinistra visitava i mafiosi”

agenzia

La sorella della premier a iniziativa FdI Caivano

NAPOLI, 24 MAG – “Il Governo Meloni ha difeso il 41bis mentre qualcuno della sinistra preferiva andare a trovare i mafiosi in carcere”. Lo ha detto Arianna Meloni a Caivano (Napoli) durante l’evento di Fratelli d’Italia “Il coraggio di cambiare. La sfida delle ‘Caivano d’Italia: dal degrado alla rinascita”. La sorella della premier ha poi ricordato che “il nostro impegno è nato proprio con l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. In quel momento decidemmo di lavorare per cambiare le cose, di costruire un mondo basato sulla legalità. Falcone e Borsellino volevano consegnare la Sicilia ai siciliani, hanno quindi scelto la comunità e le persone, e questi insegnamenti ce li siamo portati dietro; poi giunti al Governo, dove nessuno pensava saremmo mai arrivati, abbiamo continuato a lottare concretamente contro la mafia, ad inasprire le pene per i mafiosi”.

