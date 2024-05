agenzia

Il titolo ha tenuto dopo la nazionalizzazione decisa da Mosca

MILANO, 29 APR – Ha chiuso in rialzo Ariston in Piazza Affari nonostante la decisione di Mosca di nazionalizzare temporaneamente le attività del gruppo nel paese. Il titolo ha guadagnato lo 0,68% a 5 euro, recuperando progressivamente nel corso della giornata il calo di quasi il 2% segnato in apertura di seduta.

