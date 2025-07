Ariston Group e Shell Energy Italia patto su energia rinnovabile

agenzia

Firmato Power Purchasing Agreement, impianto sito in Italia

FABRIANO, 23 LUG – Ariston Group, la multinazionale di Fabriano (Ancona) leader globale nelle soluzioni sostenibili per il comfort climatico e l’acqua calda, e Shell Energy Italia annunciano la firma di un contratto decennale per l’acquisto di energia rinnovabile. L’accordo fornirà energia rinnovabile certificata dall’Ue per un totale di 8 GWh all’anno per alimentare i siti di Ariston Group in Italia, contribuendo alla strategia di decarbonizzazione del gruppo. L’accordo sarà effettivo da agosto, per dieci anni, e fornirà ad Ariston Group energia elettrica proveniente da un impianto a energia solare situato in Italia. All’interno del piano ESG al 2030, Road to 100, Ariston Group ha fissato obiettivi ambiziosi per ridurre del 42% le proprie emissioni assolute in Scope 1 e Scope 2 e per ridurre di oltre il 50% le emissioni in Scope 3 per ogni milione di euro di valore aggiunto – obiettivi che sono stati validati da Science Based Target initiative (SBTi). “Abbiamo lanciato un programma globale per l’approvvigionamento sostenibile, con una nuova policy e un obiettivo chiaro, ottenendo progressi significativi che hanno contribuito alla conquista della medaglia d’argento EcoVadis”, ha commentato Alessandro Mona, Chief Procurement Officer di Ariston. Per Gianluca Formenti, Amministratore Delegato di Shell Energy Italia “siamo onorati di partecipare al percorso di transizione energetica di Ariston Group. Questo accordo sottolinea l’impegno costante di Shell Energy Italia nel dare la possibilità agli operatori industriali di diversi settori in Italia di adottare soluzioni energetiche innovative e sostenibili”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA