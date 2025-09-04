Armani: Schlein, ‘ha segnato in modo indelebile la storia della moda’

agenzia

Roma, 4 set. “Giorgio Armani ha segnato in modo indelebile la storia della moda. Con la sua eleganza ha contribuito a definire l’immagine dell’Italia nel mondo. Stilista rivoluzionario e grande imprenditore che, con le sue creazioni, ha saputo anticipare e interpretare i tempi, non smettendo mai di innovare e diventando una fonte di ispirazione per tutti coloro che si avvicinano al mondo della moda. Condoglianze da parte del Partito Democratico alla famiglia di Giorgio Armani e a chi gli era vicino nel lavoro e nella vita”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

