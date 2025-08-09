agenzia
Armenia-Azerbaigian: Centemero (Apm-Pam), ‘passaggio storico per pace Caucaso’
Roma,9 ago. “La firma della dichiarazione, avvenuta alla Casa Bianca sotto l’attenta mediazione del presente degli Stati Uniti, Donald Trump, con cui il Primo ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan, e il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, si impegnano a cessare immediatamente il conflitto, segna un passaggio storico verso la pace nella regione Caucaso meridionale. Un risultato positivo che normalizzerà l’area e permetterà di creare opportunità di sviluppo sociale e crescita economica per territori e i loro popoli”. Lo afferma il deputato Giulio Centemero, presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Apm-Pam) e presidente dell’organizzazione internazionale.