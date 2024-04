Armi Usa all’Ucraina, settimane o mesi per fare la differenza sul campo

agenzia

Per Matthew Savill del think tank Rusi (Royal United Services Institute), “il punto è che questi stanziamenti probabilmente potranno solo contribuire a stabilizzare la posizione ucraina per quest’anno e avviare i preparativi per le operazioni nel 2025”. E Hodges ritiene che il 2024 possa essere “l’anno della competizione industriale”, in cui entrambe le parti cercheranno di accumulare risorse nel tentativo di sferrare il prossimo anno un colpo decisivo.