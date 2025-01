ARMswap lancia la sua piattaforma DeFi

agenzia

VILNIUS, Lituania, 22 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Il team di ARMswap è entusiasta di annunciare il lancio della prima versione del suo protocollo DeFi. Il mondo del web3 è in piena espansione con numerose blockchain di livello 1 e di livello 2, ciascuna dotata di algoritmi e capacità unici. Tuttavia, la loro architettura chiusa impedisce l’interazione fluida e il flusso di informazioni tra le reti, generando in tal modo inefficienze. Il lancio di ARMswap risolve questa inefficienza di base dell’attuale architettura blockchain e introduce una versione più ottimizzata degli swap e dei bridge multidirezionali cross-chain.

Semplificazione delle transazioni cross-chain

“La frammentazione delle reti blockchain era un problema critico che costringeva gli utenti a navigare attraverso vari DEX e bridge di terze parti per eseguire un’unica transazione cross-chain”, sottolinea il CTO di ARMswap. “Il lancio di ARMswap rappresenta un punto di svolta nella gestione di tale frammentazione che ha limitato l’evoluzione di DeFi.”

L’architettura di ARMswap, convalidata mediante rigorosi audit di sicurezza da parte di Hashlock, azienda leader nella sicurezza blockchain, integra una protezione crittografica avanzata per i fondi degli utenti. Il protocollo ARMswap garantisce operazioni di swap/bridge rapide e sicure, stabilendo nuovi parametri di riferimento nel settore per l’efficienza nell’elaborazione delle transazioni.

La piattaforma supporta 31 blockchain e le relative monete native nel lancio della sua V1 nel gennaio 2025, con piani di espansione trimestrali per includere sempre più blockchain.

Nella versione 2, ARMswap si integrerà con protocolli come Chainlink, la rete Axelar, Layer zero, Wormhole, ecc., per offrire un’ampia copertura delle catene EVM e non EVM. Nella versione 3, Armswap introdurrà il proprio framework per relayer e oracoli per un’interoperabilità fluida su Web3.

Fair launch di ARMSP

ARMswap lancerà il suo utility token, ARMSP, a gennaio 2025, incentivando la partecipazione attiva di fornitori di liquidità all’ecosistema e la condivisione dei rendimenti della piattaforma e del pool con i partecipanti alla piattaforma.

ARMswap rilascerà inoltre la sua app mobile DeFi (iOS e Android) a marzo 2025, che consentirà agli utenti di collegare i propri portafogli esistenti ed effettuare transazioni di swap, nonché di partecipare a pool di liquidità e premi.

Fornitura limitata

Unisciti alla piattaforma ARMswap V1 e partecipa al Fair Launch del token ARMSP il 13 gennaio 2025, con una fornitura limitata di 400 milioni di token su 1,25 miliardi di forniture massime. I primi partecipanti possono usufruire di bonus e guadagnare premi tramite il programma ARMswap MVP. Dopo un periodo di maturazione di 12 mesi, ARMSP sarà quotata su tutte le principali borse mondiali.

Informazioni su ARMswap:

ARMswap UAB semplifica i trasferimenti di asset tra catene e porta la potenza del Web3 e la decentralizzazione delle blockchain nella nostra vita quotidiana e nelle nostre attività.

Sito web: www.armswap.com

Per richieste da parte dei media:Nome del contatto: Husnain AslamTitolo: Chief Technology OfficerE-mail: media@armswap.com

