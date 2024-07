agenzia

Media: insieme al figlio di El Chapo

NEW YORK, 25 LUG – Il co-fondatore del cartello Sinaloa, Ismael Zambada Garcia, e Joaquin Guzman Lopez, il figlio di El Chapo, sono stati arrestati dalle autorità americane. Lo riportano i media statunitensi. Garcia è conosciuto come ‘El Mayo’. I due sono sotto custodia americana negli Stati Uniti dopo essere stati arrestai a El Paso, in Texas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA