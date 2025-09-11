Arrestato trapper Baby Gang, trovato con una pistola

agenzia

Era in albergo a Milano. Indagine più ampia Procura di Lecco

MILANO, 11 SET – Il trapper Baby Gang, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, è stato arrestato nell’ambito di un’indagine della Procura di Lecco perché trovato in possesso di una pistola mentre era in una camera di un albergo a Milano. E’ stato portato nel carcere di San Vittore e l’indagine della Procura, da quanto si è saputo, è più ampia.

