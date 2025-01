Arriva Chef For Fit: la rivoluzione artigianale del benessere in cucina

agenzia

– Domani 11 gennaio il lancio ufficiale a Roma in via Prenestina 1384

Roma, 10 gennaio – Arriva la rivoluzione artigianale per un’alimentazione che punta al benessere, perfetta per gli sportivi ma anche per tutti quelli che vogliono mangiare sano.

È partito il conto alla rovescia per il lancio ufficiale di Chef For Fit, una start-up innovativa che unisce passione per la cucina, ricerca e fitness per offrire prodotti artigianali e altamente salutari, con elevati apporti proteici e basso contenuto di grassi e carboidrati, senza rinunciare al gusto.

L’appuntamento per la presentazione delle innovative basi pinsa proteiche è fissato per domani sabato 11 gennaio a Roma, presso l’Exclusive Fitness Club in via Prenestina 1384 con un grande evento a cui parteciperanno ospiti di rilievo del mondo del fitness italiano.

Chef For Fit è un progetto unico, risultato della collaborazione dell’ideatore, Francesco Di Carlo, chef panificatore e istruttore di body building, di nuovo alla ribalta con l’evento di domani nello stesso esatto giorno di un anno fa quando era sul mensile numero 384 di Gambero rosso con il suo speciale “panettone cubico”, e ora torna con un’invenzione dai parametri ed ingredienti unici al mondo, e Sara Curcio, motore imprenditoriale e organizzatrice dell’iniziativa.

Dopo anni di studio e ricerca è nata così una produzione caratterizzata da un approccio artigianale, in cui ogni base è realizzata a mano con una miscela unica di farine macinate a pietra, basata sul focus di una dieta low carb, proteica e ad alto contenuto di fibre che risponde alle tendenze alimentari moderne, perfetta per dare tutti i nutrienti necessari per una dieta salutare.

Gusto e sapore appaganti sono garantiti dalla selezione accurata di materie prime di alta qualità, come l’olio extravergine di oliva spremuto a freddo, da una filiera verificata, documentata e garantita, e dall’assenza di conservanti artificiali.

Il prodotto di punta è la BASE PRO, una base per pinsa ad alto contenuto proteico e basso contenuto di carboidrati, cui seguiranno ulteriori nuove proposte sia dolci che salate. Realizzata con ingredienti naturali e una miscela esclusiva di farine, la BASE PRO contiene:

La mission di Chef For Fit è chiara: offrire un’alternativa artigianale e innovativa a chi desidera mantenere uno stile di vita sano senza rinunciare al piacere del buon cibo. I valori fondamentali dell’azienda sono benessere, innovazione e artigianalità.

I prodotti di Chef For Fit sono pensati per una vasta gamma di consumatori: atleti, persone a dieta o che devono rispettare precisi parametri per esigenze di salute, famiglie con bambini e chiunque desideri alimentarsi in modo consapevole e gustoso. Ogni base è precotta e pronta all’uso, rendendo la preparazione veloce e pratica.