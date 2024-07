Arriva il noleggio a lungo termine Kinto One Usato

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Kinto, terzo brand globale del Gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilitá, lancia sul mercato Kinto One Usato, il primo noleggio a lungo termine per vetture usate selezionate Toyota e Lexus. Il noleggio a lungo termine é una formula che sta diventando sempre piú popolare in Italia, non solo tra le aziende ma anche tra i privati alla ricerca di una formula di mobilitá accessibile, “all inclusive” e senza pensieri. Kinto One Usato offre la possibilitá di noleggiare un veicolo a lungo termine scegliendo tra i modelli della gamma elettrificata Toyota e Lexus, veicoli commerciali inclusi, permettendo di risparmiare sui consumi e di ridurre il proprio impatto ambientale, oltre che accedere ai vantaggi fiscali del noleggio. Inoltre, il cliente, avendo come unico referente il concessionario scelto, godrá di una Customer Experience di livello grazie al servizio offerto dalla rete ufficiale Toyota e Lexus, in grado di assistere ogni utente – che sia un cliente privato, partita iva o azienda – in ogni fase del processo con personale dedicato e accuratamente formato, forte di una ventennale esperienza nella distribuzione e manutenzione di veicoli elettrificati. Il noleggio Kinto One Usato é stato pensato per soddisfare i requisiti tipici di un cliente che é alla ricerca di una vettura usata Toyota e Lexus, con una proposta vantaggiosa e trasparente sviluppata su alcuni benefici come la convenienza dell’offerta rispetto al noleggio di una vettura nuova; vetture selezionate provenienti dalla rete ufficiale Toyota e Lexus, con tempi di consegna ridotti; stesso livello di servizio del nuovo: canone mensile fisso con tutti i servizi inclusi e piano personalizzabile. Un’offerta con una formula accessibile, all inclusive e senza pensieri che mette insieme la qualitá dei prodotti Toyota e Lexus e l’affidabilitá del servizio e dell’assistenza offerti al cliente dalla rete ufficiale Toyota e Lexus. Il servizio puó inoltre contare su un canone di noleggio configurabile in base a vari parametri, tra cui l’anticipo, la durata del contratto, il chilometraggio incluso e i servizi di cui si ha bisogno. Di base, il canone mensile di noleggio include la manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale Toyota e Lexus; Assicurazione completa: RCA, Kasko, furto e incendio, eventi naturali e PAI (in caso di furto é sempre garantito un veicolo sostitutivo per 30 giorni); Assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; Supporto amministrativo per la gestione di eventuali multe, il pagamento del bollo e la messa su strada, con un call center dedicato per rispondere ad ogni richiesta. Ai servizi suddetti si possono includere nel canone mensile anche servizi opzionali come il cambio pneumatici estivi e invernali; la carta carburante utilizzabile nel network di stazioni di rifornimento partner del Gruppo Toyota; un veicolo sostitutivo in caso di guasto o sinistro; Pick Up and Delivery, per la consegna dell’auto e per i servizi di manutenzione e cambio gomme; un veicolo di pre-assegnazione, nell’attesa della vettura scelta. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 16-Lug-24 16:04

