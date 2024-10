Arriva la micromobilitá secondo Nissan, ecco Nanocar Silence s04

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Nissan entra nel mondo della micromobilitá presentando il quadriciclo Nanocar Silence S04. Compatti, leggeri, silenziosi e a zero emissioni i quadricicli sono disponibili nelle due varianti L6e e L7e, con una o due batterie estraibili e ricaricabili ovunque, dotazioni tecnologiche e spazio a bordo ai vertici della categoria. Una gamma ampia in grado di soddisfare le varie esigenze dei clienti e rendere l’esperienza di mobilitá elettrica urbana facile e accessibile, con prezzi a partire dal 8.530 euro con incentivo statale in caso di rottamazione. Le dimensioni compatte di Silence S04 (lunghezza 2,28 m, larghezza 1,27 m, altezza 1,57 m) unitamente al raggio di sterzata di soli 3,5 m fanno di questa vettura la soluzione ideale per muoversi agilmente nei contesti urbani, dove la possibilitá di facili manovre in spazi ridotti é un vantaggio rilevante. I quadricicli Silence S04 sono omologati 2 posti e disponibili in due varianti: L6e – guidabile a partire dai 14 anni con patente AM – e L7e guidabile a partire dai 16 anni con patente B1. Silence S04 L6e offre una sola opzione di motore elettrico da 6 kW, che permette di raggiungere la velocitá massima di 45 km/h. La versione con una batteria garantisce autonomia pari a 80 km, mentre per quella con due batterie l’autonomia arriva a 175 km. Silence S04 L7e offre due opzioni di motore elettrico. Un motore da 7 kW associato a una sola batteria, che permette di raggiungere la velocitá massima di 70 km/h e garantire un’autonomia pari a 70 km. E un motore da 14 kW associato a due batterie che spinge la vettura fino alla velocitá di 85 k/m e offre fino a 149 km di autonomia. Silence S04 sono gli unici quadricicli elettrici con batterie estraibili dotate di un proprio carrello che ne facilita il trasporto a casa o in ufficio. Tutte le batterie hanno una capacitá di 5,6 kW e possono essere ricaricate tramite una comune presa domestica o presso le colonnine pubbliche dotate di presa in corrente alternata, con tempi per una ricarica completa che vanno dalle 7 alle 9 ore. Inoltre, in futuro sará possibile sostituire la batteria scarica con una carica in soli 30 secondi nelle stazioni di scambio presso la rete Nissan che aderirá all’iniziativa. Tutte le versioni di Silence S04 sono equipaggiate con freni a disco sia anteriori che posteriori, per un’azione frenante sicura in qualsiasi condizione. Le auto sono dotate di cinture di sicurezza per entrambi gli occupanti e di un freno di stazionamento elettronico (EPB), per una maggiore comoditá. Comfort e praticitá di guida sono garantiti da una ricca dotazione di bordo tra cui: impianto di aria condizionata, alzacristalli elettrici, impianto audio, comandi al volante e caricatore per smartphone. Le Silence S04 vantano un bagagliaio tra i piú ampi della categoria con ben 247 litri di capacitá di carico. Le vetture sono dotate di Bluetooth per la connessione con lo smartphone, per gestire le chiamate, gli itinerari di viaggio e la playlist musicale. Inoltre, l’app My Silence offre ai clienti una serie di servizi digitali all’avanguardia, tra cui l’accesso senza chiavi, la localizzazione del mezzo, il monitoraggio dell’autonomia e dello stato di carica della batteria. Sempre tramite app, i clienti possono connettersi con la loro community e condividere l’accesso al proprio veicolo utilizzando la chiave digitale, senza l’utilizzo di chiavi fisiche. La gamma Silence S04 ha prezzi a partire da 8.530 euro per la versione L6e con una batteria, comprensivo di incentivo statale di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, 1, 2, 3. (Listino completo allegato). Le Nanocar Silence S04 sono disponibili presso un gruppo selezionato di concessionari Nissan, che oggi conta 11 partner e che si amplierá nei prossimi mesi. Bari: Picca Motors, Bologna: Alma, Catania: Comersud, Firenze: Brandini, Lucca: CFL, Milano: Renord, Padova: Campello, Perugia: Starcar, Roma: Mirauto e Autogiapponese, Torino: Nissauto. foto: xp3/Italpress (ITALPRESS). xp3/tvi/red 18-Ott-24 16:13

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA