Arriva nave da Israele, scatta presidio al Porto di Trieste

agenzia

Sciopero Usb dalle 6 di stamani contro la Msc Melani III

TRIESTE, 26 SET – Dalle 6 di questa mattina un centinaio di manifestanti sono tornati al Varco 4 del Porto di Trieste per protestare contro l’attracco della nave MSC Melani III, partita da Israele, dallo scalo di Ashdod, e diretta in un altro porto israeliano, Haifa, passando per Ravenna e Venezia. I manifestanti aderiscono allo sciopero generale del porto triestino indetto da Usb Trieste, a partire dal primo turno entrante delle ore 6. Sasha Colautti, della Ubs Trieste, presente al presidio, ha spiegato che “La Melanie III una settimana fa era stata bloccata a Ravenna perché trasportava armi. Oggi noi non sappiamo quale sia il carico di questa nave, ma è chiaro che è una nave legata direttamente al traffico e commercio di armi e non solo da e per Israele. Quindi – prosegue Colautti – era necessario intanto dare un segnale, poi c’è bisogno, su questo, di aprire un’interlocuzione con le istituzioni, l’Autorità portuale e il Comune, perché ci devono spiegare in che modo si relazionano con un commercio verso lo Stato di Israele che noi vogliamo che venga assolutamente bloccato”. Colautti ha chiesto che il Governo sanzioni lo Stato di Israele e blocchi con esso ogni relazione commerciale. Che attraverso i nostri porti passino anche le armi, dal nostro punto di vista – sottolinea – è un fatto gravissimo”. Non è ancora chiaro come evolverà la protesta questa mattina, dipenderà anche dal numero di persone che arriveranno al Varco. Nei giorni scorsi sempre qui dal Varco 4 è partita la mobilitazione che poi si è estesa al centro città con un corteo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA