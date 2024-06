Arsenale, ‘pronti per mettere in cantiere il Guardiano del Nilo’

agenzia

Treno superlusso Cairo-Assuan. Affare da 200 milioni di euro

IL CAIRO, 30 GIU – Tra i memorandum di intesa firmati dalle imprese italiane con l’Egitto nell’ambito dell’accordo di partenariato strategico con l’Unione europea, c’è anche un nuovo treno extra lusso della società Arsenale, il ‘Guardiano del Nilo’, a bordo del quale sarà possibile visitare le bellezze dei Faraoni usufruendo di servizi al top. Per firmare l’accordo è giunto al Cairo il Ceo Paolo Barletta: “Siglato l’accordo definitivo possiamo dare il via alla costruzione del treno negli stabilimenti Arsenale di Brindisi e Palermo – ha detto all’ANSA – ; sarà un treno-hotel su rotaia Cairo-Assuan con tappe a Luxor e Abu Simbel. Il treno, ha spiegato Barletta – viaggerà sulle ferrovie egiziane che riceveranno altri fondi per migliorare la propria rete. “Si tratta di un nuovo modo di fare turismo in Egitto, al massimo livello, e sappiamo quanto sia importante questa voce nell’economia del Cairo”. Il treno costerà 50 milioni di euro ma, contestualmente, un contratto decennale con le ferrovie egiziane per tutti servizi a terra, l’allacciamento alla rete, lo slot, la manutenzione, porterà l’ investimento totale ad oltre 150 milioni. Il Guardiano del Nilo potrebbe diventare operativo sulla linea Cairo-Assuan dal 2027: un convoglio extra lusso con 40 cabine per 80 passeggeri, operativo per 220 giorni l’anno. Andrà ad affiancarsi alle altre iniziative a tema di Arsenale, prima fra tutte il treno “La dolce vita Orient Express’ Parigi-Istanbul e il ‘Sogno del deserto’ in Arabia Saudita. Il contratto definitivo per il Guardiano del Nilo è stato firmato alla presenza del ministro egiziano dei Trasporti, Kamel el Wazir, con la Enr, le ferrovie egiziane.

