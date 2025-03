Artmarket.com pubblica il 30° Art Market Report 2024: vari record, USA al 1° posto, UE e Cina a pari merito al 2° posto, Francia al 2° posto in volume, continua a crescere il numero di artiste

agenzia

PARIGI, 11 marzo 2025 /PRNewswire/ — Il 30° rapporto annuale di Artprice, The 2024 Global Art Market Report, offre un’analisi dettagliata delle vendite all’asta di opere d’arte a livello mondiale (dipinti, sculture, disegni, fotografie, stampe, video, installazioni, arazzi, NFT e opere create tramite IA, esclusi oggetti d’antiquariato, beni culturali anonimi e mobili). Copre il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

Tutti i prezzi indicati nel rapporto Artprice by Artmarket si riferiscono ai risultati ottenuti nelle aste pubbliche, commissioni per gli acquirenti incluse. Tutti gli utilizzi del simbolo $ nel rapporto si riferiscono al dollaro statunitense.

Per vedere la multimedia news release clicca qui:

https://www.multivu.com/artmarket.com/9323651-en-2024-global-art-market-report

La nostra panoramica del mercato dell’arte nel 2024 si concentra sulla crescita positiva delle vendite, che porterà a un numero record storico di transazioni (+5%).

Il 2024 si distingue infatti come l’anno più dinamico nella storia del mercato dell’arte mondiale, con 1,2 milioni di opere offerte e 804.350 lotti venduti. L’espansione del mercato ha contribuito a controbilanciare una significativa contrazione delle vendite di beni di valore elevato, che ha portato a un calo del 33,5% del fatturato globale delle aste, attestandosi a soli 9,9 miliardi di dollari. Dal 2000 e senza soluzione di continuità Artprice ha previsto e osservato la progressiva espansione della domanda di arte.

Secondo thierry Ehrmann, presidente di Artmarket.com e fondatore di Artprice, l’espansione del mercato dell’arte è il risultato della spettacolare crescita degli operatori d’asta su Internet, con, da un lato, un aumento del 720% del marketing online delle vendite all’asta e, dall’altro, delle vendite live, che sono aumentate del 210% in tutto il mondo dopo la pandemia di COVID. In precedenza tali cifre di crescita erano previste intorno al 2027-2029.

Gli Stati Unitimantengono il primo posto con il 39% del mercato mondiale dell’arte in termini di valore.

L’Unione Europea (escluso il Regno Unito) è oggi leader mondiale per numero di transazioni e seconda per fatturato con il 18,5%, una quota che corrisponde alla sua posizione di terza potenza economica mondiale con un PIL di 16.970 miliardi nel 2023.

Con una quota di mercato globale del 18,4%, la Cina è praticamente alla pari con l’Unione Europea (escluso il Regno Unito).

Insieme, queste tre grandi potenze possono essere considerate i principali player nella competizione “soft power” per il controllo del mercato mondiale dell’arte, una competizione in cui la Cina potrebbe facilmente rimontare, come ha già dimostrato quando aveva conquistato il primo posto.

Il Regno Unito ha mantenuto il terzo posto nella classifica per paese, generando il 15% del fatturato mondiale delle aste d’arte.

La Francia è rimasta al quarto posto, con il 7% del fatturato mondiale, ma quest’anno ha stabilito tre nuovi record: a) si è piazzata al 2° posto nel mondo in termini di transazioni, subito dopo gli Stati Uniti. b) Parigi è stata il 4° mercato più grande del mondo, superando Pechino e Shanghai, e c) la Francia si è piazzata al 1° posto in Europa in termini di fatturato delle aste.

Quando Artprice ha presentato il 30° rapporto annuale sul mercato dell’arte (2024) a Rachida Dati, ministra della cultura francese, la risposta di Dati è stata:

“Sono felice di vedere la Francia diventare il primo mercato d’arte europeo. Dobbiamo questo dinamismo alle grandi esposizioni internazionali, alle gallerie, alle case d’asta, alle nostre istituzioni culturali e naturalmente ai nostri artisti: sono tutte queste energie che dobbiamo riunire affinché la Francia continui ad attrarre e a brillare nel mondo”.

Proseguendo per il sedicesimo anno consecutivo la collaborazione con il suo partner statale cinese, il gruppo Artron, Artprice by Artmarket – leader mondiale nel settore delle informazioni sul mercato dell’arte – pubblica il rapporto sul mercato dell’arte più completo al mondo. La combinazione dei dati e delle analisi di Artprice e Artron ARAA offre una panoramica davvero globale dell’evoluzione strutturale e delle tendenze del mercato dell’arte mondiale.

Tra i tanti interessanti contenuti del Rapporto vi sono, come di consueto, le celebri classifiche di Artprice, tra cui i primi 500 artisti per fatturato annuo delle aste nel 2024 e i primi 100 risultati delle aste d’arte del 2024. Entrambe le classifiche si concentrano sui risultati d’asta generati da opere d’arte, tra cui NFT e opere di IA, ed entrambe evidenziano il crescente apprezzamento del mercato per le artiste.

Il passaggio del mercato dell’arte all’attività online è ormai una tendenza dominante in tutti e cinque i continenti, relegando gradualmente le sale d’asta fisiche alla storia del XX secolo.

Artprice by Artmarket annuncia la pubblicazione del 30° Rapporto annuale “The Art Market in 2024”, disponibile gratuitamente, integralmente e in tre lingue, consultabile online o scaricabile come file PDF:

Francese: https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2024Inglese: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024Mandarino: https://zh.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-2024-zh

Il 30° rapporto annuale di Artprice fornisce le chiavi per comprendere la struttura del mercato dell’arte, i suoi cambiamenti e le sue prospettive attraverso un’analisi intelligente di oltre 804.500 opere messe all’asta in tutto il mondo nel 2024, arricchita da esempi specifici e da una serie di classifiche chiave.

STATO DEL MERCATO MONDIALE DELLE ASTE D’ARTE

Nel 2024, il fatturato delle aste d’arte globali è stato pari a 9,9 miliardi di dollari, in calo del 33,5% (14,9 miliardi di dollari nel 2023).

Il numero di opere d’arte vendute ha raggiunto un nuovo massimo storico, stabilendo un record di 804.350 lotti, in aumento del 5% (762.450 nel 2023).

In Occidente, il fatturato delle aste di opere d’arte è stato pari a 8,1 miliardi di dollari: in calo del 18,8% (9,9 miliardi di dollari nel 2023).

L’Unione Europea (escluso il Regno Unito) è ora leader mondiale per numero di transazioni e seconda in termini di fatturato con 1,836 miliardi di dollari e 353.825 lotti venduti.

In Cina, il fatturato delle aste di opere d’arte è ammontato a 1,8 miliardi di dollari: in calo del 63% (rispetto ai 4,9 miliardi di dollari del 2023).

Il prezzo record per un’opera d’arte nel 2024 è stato di $ 121.160.000 (rispetto a $ 139.363.500 nel 2023) per L’Empire des lumières (1954) di René Magritte.

Il centenario del Surrealismo ha fatto aumentare le vendite delle opere di René Magritte fino a un totale annuo di 312 milioni di dollari, mentre le opere di Leonora Carrington hanno raggiunto un totale di 53 milioni di dollari.

Parigi è stata ancora una volta la quarta capitale mondiale del mercato mondiale dell’arte con un fatturato totale di 647 milioni di dollari (rispetto ai 792 milioni di dollari del 2023), davanti a Pechino (622 milioni di dollari); la Francia è stata il mercato principale in Europa e, per la prima volta, si è classificata al secondo posto al mondo per numero di lotti venduti, a dimostrazione del forte potenziale di domanda del mercato dell’arte francese.

I primi dieci mercati delle aste di opere d’arte nel 2024

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/03/IMG2-world-art-auction-turnover-top-10-world-map.jpg

PANORAMICA GENERALE DEL 2024: CRESCITA NEI SEGMENTI ‘ACCESSIBILI’

Il numero di lotti venduti ha raggiunto il record storico di 804.350, in aumento del +5% (762.450 nel 2023).

Il tasso di invenduto è sceso dal 38% nel 2023 al 33% nel 2024, tornando al suo livello medio storico.

Il prezzo medio di un’opera d’arte è sceso a $ 12.310 (contro $ 19.530 nel 2023).

La metà delle opere (prezzo medio) è stata venduta a meno di $ 610 nel 2024 (contro i $ 700 del 2023).

Solo un’opera ha superato la soglia simbolica dei 100 milioni di dollari nel 2024 (da Christie’s a New York) rispetto ai due lotti del 2023).

Nel 2024, l’80% delle opere d’arte è stato venduto all’asta a un prezzo inferiore a $ 3.370 (rispetto ai $ 4.130 del 2023).

Artprice ha conteggiato 1.131 risultati di opere d’arte superiori alla soglia di 1 milione di dollari nel 2024, rispetto ai 1.548 del 2023.

Sono stati venduti 488.210 lotti per importi inferiori a $ 1.000 (rispetto ai 424.870 del 2023), tra cui 170.970 dipinti (rispetto ai 140.350 del 2023).

L’indice Artprice Global ha perso il 14% tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

L’arte contemporanea ha rappresentato il 16% del mercato dell’arte, contro il 17% del 2023 e solo il 3% del 2000.

L’arte moderna è rimasta il segmento più grande del mercato dell’arte in termini di valore, rappresentando il 39% del fatturato globale delle aste d’arte (rispetto al 40% del 2023).

CASE D’ASTE

Christie’s si è confermata ancora una volta la casa d’aste più importante al mondo per vendite di opere d’arte, generando 2,9 miliardi di dollari (rispetto ai 3,5 miliardi di dollari del 2023).

Sotheby’s ha registrato un fatturato totale di 2,3 miliardi di dollari nel 2024 (rispetto ai 3,8 miliardi di dollari del 2023).

Christie’s (29% del fatturato globale delle aste d’arte) e Sotheby’s (24%) hanno rappresentato più della metà del fatturato totale delle aste d’arte mondiali (rispetto al 24% di Christie’s e al 26% di Sotheby’s nel 2023).

Phillips si è confermato il terzo più grande vendor di aste d’arte al mondo, generando 427 milioni di dollari (rispetto ai 573 milioni di dollari del 2023).

China Guardian è stata la principale casa d’aste cinese con 308 milioni di dollari (rispetto ai 539 milioni di dollari del 2023).

La rete Bonhams ha generato un totale di 246 milioni di dollari e ha consolidato il suo quinto posto.

Artcurial, con 67 milioni di dollari (rispetto ai 78 milioni di dollari del 2023), è rimasto il principale vendor di aste d’arte francese.

SURREALISMO E RECORD

Il centenario del Surrealismo ha conferito a René Magritte il titolo di artista più venduto dell’anno.

Le vendite delle opere di René Magritte hanno raggiunto un totale di 312 milioni di dollari, con 175 lotti venduti.

La sua tela L’Empire des lumières (1954) è stata l’opera d’arte più costosa dell’anno, con un valore di oltre 121 milioni di dollari.

La Pop Art americana è tornata alla ribalta con un nuovo record personale di 68 milioni di dollari per l’artista Ed Ruscha, nato nel 1937.

Nessuna opera di Jean-Michel Basquiat ha raggiunto un valore superiore ai 50 milioni di dollari nel 2024.

Una natura morta di Chardin è stata venduta per 29 milioni di dollari a Parigi.

Yayoi Kusama è salita al sesto posto tra gli artisti che hanno venduto di più alle aste, con un fatturato annuo totale di 158 milioni di dollari. È stata l’artista con il maggior numero di vendite e l’artista vivente con il maggior numero di vendite.

Lo scultore francese François-Xavier Lalanne è entrato nella Top 10 degli artisti con un fatturato annuo totale di 106 milioni di dollari, dietro ad Alberto Giacometti che ha totalizzato 115 milioni di dollari.

Pablo Picasso è stato l’artista più scambiato al mondo, con 3.586 risultati in 12 mesi, davanti a Salvador Dalì che ne ha totalizzati 3.444.

È possibile guardare una presentazione sintetica del rapporto annuale sul mercato dell’arte di Artprice, tenuta dal suo fondatore e CEO thierry Ehrmann e da Loïse Lyonnet del media “Culture au cœur”:

LINK AL VIDEO:

https://youtube.com/shorts/H-vjQuRScsIhttps://youtube.com/shorts/C8UpEvgpUps

Il passaggio del mercato dell’arte all’attività online è ormai una tendenza dominante in tutti e cinque i continenti, relegando gradualmente le sale d’asta fisiche alla storia del XX secolo. Mentre il mercato globale del XX secolo era chiaramente un fenomeno occidentale, d’ora in poi la regione Asia-Pacifico gioca su un piano di parità con l’Occidente.

Dopo 28 anni di attività, Artprice by Artmarket rileva che l’età media dei suoi 9,3 milioni di clienti e membri nel 2024 era di 39 anni, rispetto ai 63 del 1995.

thierry Ehrmann, Ceo di Artprice di Artmarket:

“Artprice ha trascorso gli ultimi due decenni a sviluppare e allineare la sua IA proprietaria basata su Intuitive Artmarket AI ® e a garantire che l’impatto dell’IA sul mercato dell’arte rispetti le regole immateriali e secolari del mercato.

In effetti, osservare e indurre centinaia di milioni di interazioni umane anonime con il mercato dell’arte richiede una grande dose di umiltà da parte di Artprice perché il mercato è per sua natura infinitamente complesso. Questa complessità è dovuta essenzialmente all’eterogeneità e alla singolarità intrinseche dell’arte, unite al fatto che ognuno ha definizioni diverse di nozioni astratte come bellezza o qualità”.

Uno dei mercati più antichi del mondo, il mercato dell’arte sta superando la sua arretratezza rispetto ad altri settori economici, muovendosi ineluttabilmente verso il digitale. E questo sviluppo sta consentendo la partecipazione di una nuova generazione, quella dei 30-45enni, finora assente e ora costantemente seguita tramite Internet mobile.

Immagini :

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/03/IMG1-2024_Art_Market_Report.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/03/IMG2-world-art-auction-turnover-top-10-world-map.jpg]

Copyright 1987-2025 thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com

L’ufficio di econometria di Artprice può rispondere a tutte le domande relative a statistiche e analisi personalizzate: econometrics@artprice.com

Scopri di più sui nostri servizi con l’artista in una dimostrazione gratuita: https://artprice.com/demo

I nostri servizi: https://artprice.com/subscription

Informazioni su Artmarket.com

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Paris. L’ultima analisi TPI include oltre 18.000 singoli azionisti, escludendo gli azionisti esteri, le società, le banche, i fondi comuni di investimento alternativi e gli OICVM: Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Guarda un video su Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket e il suo dipartimento Artprice sono stati fondati nel 1997 da thierry Ehrmann, Ceo dell’azienda. Sono controllati dal Groupe Serveur (creato nel 1987). cfr. la biografia certificata di Who’s Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarket è un player globale del mercato dell’arte con, tra le altre strutture, il suo dipartimento Artprice, leader mondiale nell’accumulo, gestione e sfruttamento di informazioni storiche e attuali sul mercato dell’arte (archivi documentari originali, codici manoscritti, libri annotati e cataloghi d’asta acquisiti nel corso degli anni) in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d’asta, che coprono più di 865.100 artisti.

Artprice Images® consente un accesso illimitato al più grande database di immagini del mercato dell’arte al mondo, con almeno 181 milioni di immagini digitali di fotografie o riproduzioni incise di opere d’arte dal 1700 a oggi, commentate dai nostri storici dell’arte.

Artmarket, insieme ad Artprice, arricchisce a ciclo continuo i propri database provenienti da 7.200 case d’asta e pubblica costantemente le tendenze del mercato dell’arte per le principali agenzie e testate giornalistiche del mondo in 119 paesi e 9 lingue.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di membri (i membri effettuano l’accesso) gli annunci pubblicati dai suoi Membri, che ora costituiscono il primo Standardized Marketplace® globale per l’acquisto e la vendita di opere d’arte a prezzi fissi.

Con l’IA Intuitive Artmarket® di Artprice, il mercato dell’arte ha ora un futuro.

Artmarket, insieme ad Artprice, ha ricevuto per due volte il riconoscimento statale “Impresa innovativa” dalla Banca pubblica d’investimento francese (BPI), che ha supportato l’azienda nel corso del progetto di consolidamento della propria posizione di player globale nel mercato dell’arte.

Consulta il nostro rapporto annuale 2024 sul mercato globale dell’arte, pubblicato a marzo 2025 da Artprice by Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

Artprice by Artmarket pubblica il suo rapporto sul mercato dell’arte contemporanea del 2024:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

Riepilogo dei comunicati stampa di Artmarket redatti insieme ad Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Segui tutte le novità del mercato dell’arte in tempo reale con Artmarket e il suo dipartimento Artprice su Facebook e X (ex Twitter):

www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 6,5 milioni di iscritti)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Scopri l’alchimia e l’universo di Artmarket e del suo dipartimento Artprice: https://www.artprice.com/video

la cui sede principale è il famoso Museo d’Arte Contemporanea Abode of Chaos “La Dimora del Caos” (come afferma il The New York Times) / La Demeure of Chaos:

La Demeure du Chaos/Dimora del Caos – Opera d’arte totale e architettura singolare. Lavoro bilingue riservato, ora reso pubblico: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Per contattare Artmarket.com e il dipartimento Artprice: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2637069/Artmarket_Report.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2637068/Artmarket_Map.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg