Asaps, ‘224 pedoni morti in Italia dall’inizio dell’anno’

La metà avevano più di 65 anni, Lazio la regione più colpita

BOLOGNA, 12 AGO – Sono 224 i pedoni morti in Italia dall’1 gennaio, 138 maschi e 86 femmine, di cui 115 avevano più di 65 anni, la metà del totale. Lo comunica l’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Sono stati 43 i decessi in gennaio, 31 a febbraio, 32 a marzo, 19 ad aprile (con un trend in calo rispetto al 2024, quando in tutto il mese furono 24), 22 a maggio (anche in questo caso con tendenza in calo, nel maggio 2024 furono 36), 31 a giugno, 35 a luglio, 11 ad agosto. Complessivamente nei primi sei mesi dell’anno sono deceduti 178 pedoni, a fronte dei 198 del 2024, con un calo del 10,1%. Nella classifica per regioni, il Lazio è a quota 36 decessi, di cui ben 21 a Roma. Seguono Lombardia (30), Emilia-Romagna (25), Sicilia (18) e Campania (16).

