Asp Palermo, al via vaccinazione antinfluenzale itinerante

agenzia

PALERMO (ITALPRESS) – Prende il via venerdí prossimo da Piazza Politeama la campagna di vaccinazione antinfluenzale itinerante dell’Asp di Palermo. Un ambulatorio mobile sará presente all’interno dell’EXPO della Maratona per promuovere e somministrare la vaccinazione. Dalle 10 alle 16.30 sia di venerdí 15 che di sabato 16 novembre, sará possibile vaccinarsi esibendo un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Sempre venerdí prossimo dalle ore 15.30 alle 18.30 l’equipe itinerante dell’Asp di Palermo vaccinerá gli utenti in un altro ambulatorio mobile ospitato all’interno degli spazi della Chiesa Maria Santissima Mediatrice di viale Santissima Maria Mediatrice a Palermo. L’ampio programma organizzato dalla Direzione aziendale dell’Asp prevede, inoltre, l’apertura in modalitá Open day ogni sabato (a partire dal 16 novembre) dei centri vaccinali della cittá che saranno aperti al pubblico dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 18. “Spiace cogliere – ha detto il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – il disappunto dei sindacati dei Medici di Medicina Generale in merito alle attivitá di programmazione aziendale. Quest’anno si assiste a strani cambiamenti nella richiesta da parte dei sanitari coinvolti nelle attivitá di vaccinazione e da parte anche delle farmacie private: entrambi, spesso, hanno indicato preferenze nell’utilizzo di vaccini con modalitá diverse da quelle utilizzate nell’anno precedente e non facilmente riconducibili alle indicazioni dell’AIFA. Tra l’altro l’anno scorso oltre 15.00O dosi acquistate non sono state utilizzate. Non é questa la sede per le polemiche ma é giusto far rilevare come l’Asp si stia muovendo nel rispetto delle risorse e nel rispetto di principi di buona amministrazione. Il discredito delle affermazioni di alcuni sará, ovviamente, oggetto delle valutazioni piú appropriate. Non si accettano lezioni di management soprattutto ove dovessero risultare responsabilitá di diverso profilo nei comportamenti posti in essere. L’Asp vigila e lavora come sempre nel rispetto delle regole e delle esigenze cittadini”. Sono finora 255 mila i vaccini antinfluenzali gia’ acquistati dall’Asp di Palermo, di cui 187 mila gia’ distribuiti, mentre altri 50.500 sono in distribuzione da oggi, si legge in una nota. Lo scorso anno l’Azienda sanitaria del capoluogo per l’intera campagna di vaccinazione antinfluenzale (da novembre 2023 a febbraio 2024) aveva comprato 278.523 dosi di vaccino antinfluenzale e ne erano state somministrate 263.870. -foto ufficio stampa Asp Palermo – (ITALPRESS). vbo/mgg/com 12-Nov-24 16:30

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA