ASP Ragusa, Breast Unit rete d’eccellenza per la cura del tumore al seno

RAGUSA (ITALPRESS) – La lotta al tumore al seno non puó prescindere da una presa in carico globale della persona. È questa la filosofia che anima la Breast Unit dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, “un modello organizzativo e assistenziale riconosciuto come centro regionale di riferimento per la senologia in Sicilia, capace di coniugare competenze cliniche, umanitá e prevenzione”, si legge in una nota dell’ASP di Ragusa. La forza della Breast Unit sta nella rete: non solo una rete di professionisti altamente qualificati, ma anche un’infrastruttura sanitaria che garantisce percorsi integrati, personalizzati e condivisi. Dalla diagnosi alla terapia, dalla chirurgia alla riabilitazione, ogni passaggio é costruito su misura per la paziente, grazie al lavoro sinergico di êquipe multidisciplinari che operano in stretta collaborazione. Il principio guida é semplice ma ambizioso: offrire una cura tempestiva ed efficace, che tenga conto non solo della malattia, ma anche della storia e dei bisogni di ogni donna. A guidare il reparto di Chirurgia Senologica é il dottor Marco Ambrogio, figura centrale nel coordinamento delle attivitá cliniche e organizzative. “Nella cura del tumore al seno non basta la competenza individuale – spiega -. Serve una vera e propria rete fatta di professionalitá, fiducia e comunicazione. Solo lavorando insieme, medici, pazienti e territorio, possiamo offrire percorsi realmente efficaci e rispettosi della persona”. Il percorso di cura inizia spesso con la prevenzione, attraverso lo screening mammografico rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni. Da lí si attivano gli approfondimenti diagnostici, l’eventuale intervento chirurgico, le terapie farmacologiche, radioterapiche, il supporto psicologico e il follow-up. Il tutto si svolge in un ambiente altamente specializzato, con strutture dedicate all’interno degli ospedali “Maria Paternó Arezzo” e “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Ma la Breast Unit non é solo medicina e tecnologia. Attorno al nucleo sanitario, ruotano anche le associazioni di volontariato che, ogni giorno, collaborano con la struttura offrendo ascolto, accompagnamento, sensibilizzazione. Un valore aggiunto fondamentale, che arricchisce l’assistenza con empatia e vicinanza. L’organizzazione della Breast Unit, cosí come i servizi offerti, i professionisti coinvolti e tutte le informazioni utili per accedere al percorso, sono raccolti nella sezione dedicata del sito ufficiale dell’ASP di Ragusa: www.asp.rg.it/breast-unit.html “In un territorio in cui non sempre é facile garantire standard omogenei di cura, la Breast Unit di Ragusa rappresenta un esempio concreto di sanitá pubblica efficiente, integrata e centrata sulla persona – conclude la nota dell’Asp -. Una rete che non cura solo il corpo, ma accompagna le donne – e le loro famiglie – in un cammino complesso, trasformando la diagnosi in un percorso condiviso di speranza e rinascita”. – foto ufficio stampa Asp Ragusa – (ITALPRESS). fsc/com 06-Mag-25 11:44

