Asp Siracusa, nuovo piano per ridurre tempi di attesa delle prenotazioni

SIRACUSA (ITALPRESS) – L’Asp di Siracusa ha predisposto un ulteriore piano straordinario per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie le cui prenotazioni superano i tempi di garanzia. Il progetto ha previsto l’attivazione di agende aggiuntive per le diverse branche dove piú lunghi risultano ancora oggi i tempi di attesa e fasce orarie di servizio prolungate. Gli utenti interessati a partire da oggi riceveranno sms, e-mail e notifiche sull’App IO per facilitare la comunicazione e offrire la possibilitá di anticipare le prenotazioni disponibili. In questo modo si intende ridurre le liste di attesa e garantire un accesso piú rapido ai servizi sanitari. Nel messaggio saranno contenute tutte le informazioni necessarie e un link diretto al portale dedicato: https://porla-ws.asp.sr.it/campagna-info al quale l’utente dovrá accedere con un semplice click. “Con questa iniziativa rafforziamo il nostro impegno nel venire incontro ai bisogni dei cittadini, offrendo strumenti innovativi e tempestivi per rendere piú semplice e veloce l’accesso alle prestazioni sanitarie. È un passo importante per avvicinare ancora di piú l’Azienda ai bisogni reali delle persone e ridurre i tempi di attesa”, dichiara il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone. All’interno del link il cittadino potrá confermare la disponibilitá ad essere ricontattato per anticipare la prenotazione e sará richiamato con la proposta e la data di anticipo. Nel caso in cui la prenotazione non serva piú é possibile disdire velocemente liberando uno slot per un altro cittadino. Sapere prima chi é disponibile ad anticipare permetterá all’Azienda di garantire piú prestazioni e migliorare i propri servizi. È un gesto semplice che riduce i tempi per tutti i cittadini. -foto ufficio stampa Asp Siracusa- (ITALPRESS). vbo/com 17-Set-25 14:25

