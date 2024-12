Assalto a presepe S. Pietro,sospesa pena per attivista Femen

agenzia

Il gruppo, 'Reazione eccessiva, protesta è per i bimbi rapiti'

CITTA’ DEL VATICANO, 28 DIC – E’ stata confermata ma sospesa la pena per l’attivista ucraina del gruppo Femen, che ieri ha manifestato contro il presidente russo Vladimir Putin inscenando anche un assalto al bambinello del presepe allestito in piazza san Pietro. Dopo l’arresto di ieri, l’attivista è potuta tornare nell’albergo dove alloggia in zona Vaticano, mentre il giudice ha fissato l’appello per il 10 gennaio. Sul gesto dell’attivista Yana Fedorets, ha rilasciato una dichiarazione lo stesso gruppo Femen su X: “Yana Fedorets ha tenuto una protesta in Piazza San Pietro per richiamare l’attenzione sui crimini di guerra della Russia contro i bambini ucraini. L’attivista è stata brutalmente trattenuta e arrestata. L’azione pacifica, di natura esclusivamente umanitaria, ha provocato una reazione inadeguata e aggressiva da parte delle forze dell’ordine vaticane”. L’azione era stata peraltro annunciata su X dove le Femen ricordano che più di 700mila bambini ucraini sono stati rapiti o forzatamente ricollocati “nei territori occupati dalle forze russe. Questi bambini vengono deprivati del diritto a una infanzia sicura”. L’attivista, schiena e addome scoperti, mostrava la scritta “Putin is a war criminal”.

