Assegnato il premio per la nona edizione di ‘Mad for Science’

agenzia

Il progetto primo classificato è 'Le risorse invisibili del mare'

Torino, 30 mag. Il liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni (Ce) ha vinto la nona edizione del concorso nazionale ‘Mad for Science’, promosso da Fondazione Diasorin ETS. Il tema di quest’anno era “Risorse naturali e salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente”. Il team vincitore, con il progetto “Le risorse invisibili del mare”, ha ottenuto 75mila euro per potenziare il laboratorio di scienze durante la premiazione avvenuta a Torino. Si è classificato secondo il liceo scientifico Majorana-Corner di Mirano (Ve) con il progetto “Dna, piante e innovazione: la sfida per un’acqua pulita”, premiato con 45mila euro. Al terzo posto, c’è l’Istituto tecnico agrario Carlo Gallini di Voghera (Pv), con il progetto “Foglie in Fermento – Dalla Natura all’Energia”, che ha ricevuto 30mila euro. Il licei scientifici Piero Martinetti di Caluso (To), Antonio Vallone di Galatina (Le) e Leonardo Da Vinci di Jesi (An), con gli istituti tencici tecnologici Luigi Dell’Erba di Castellana Grotte (Ba) e Da Vinci-De Giorgio di Lanciano (Ch), hanno ricevuto il premio finalisti di 10mila euro. “La qualità e l’originalità dei progetti che ogni anno ci vengono presentati confermano il valore dei giovani talenti italiani e lo straordinario entusiasmo delle scuole. Il progetto presentato dal Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni si è distinto per l’innovazione dell’approccio e la solidità del disegno sperimentale”, ha dichiarato Francesca Pasinelli, presidente di Fondazione Diasorin, presidente di Giuria e consigliera di amministrazione di Fondazione Telethon. Con nove edizioni, Mad for Science ha coinvolto finora oltre 600 scuole in tutta Italia e investito più di 1,5 milioni di euro nella promozione della cultura scientifica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA