Assicurazioni, Altroconsumo: “Polizze auto eventi naturali, quanto costano e con chi si risparmia”

agenzia

Roma, 9 lug. I danni ai veicoli derivanti da eventi naturali (grandine, bombe d’acqua, trombe d’aria, alluvioni…) non sono coperti dalla garanzia r.c. auto obbligatoria per legge poiché la responsabilità civile copre soltanto i danni causati a terzi in caso di incidente stradale. Chi invece subisce un danno all’auto a causa di questi eventi, può chiedere un indennizzo alla propria assicurazione soltanto se ha anche una copertura accessoria “eventi naturali”.

Ma quanto costa aggiungerla e qual è la più conveniente? Altroconsumo ha valutato i costi delle compagnie che la offrono in 11 città italiane e, per il profilo preso in considerazione, ovvero un assicurato di 44 anni con classe di rischio CU 01, la città più conveniente per la polizza eventi naturali è Roma, con un costo medio del premio di 86 euro. Seguono Cagliari e Firenze con 98 euro, Palermo con 105 euro, Catanzaro e Napoli con 135 euro (+56% rispetto alla capitale), Ancona e Genova con 143 e 169 euro (+65% e + 97% rispetto a Roma), Bologna con 218 euro e infine Milano e Venezia, dove il premio costa rispettivamente 259 e 279 euro, più del triplo di quello di Roma.