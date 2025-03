Assogestioni, a gennaio la raccolta a 2,3 miliardi di euro

agenzia

Spiccano obbligazionari. Il patrimonio gestito a 2.530 miliardi

MILANO, 28 FEB – Il mercato del risparmio gestito registra a gennaio una raccolta netta positiva per 2,3 miliardi di euro. I dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni mostrano anche un incremento del patrimonio gestito a 2.530 miliardi euro, supportato da un effetto performance positivo, pari a +0,75%. Tra i fondi aperti, continua a spiccare il dato degli obbligazionari che a gennaio hanno attratto 1,6 miliardi di euro di afflussi. Azionari e bilanciati hanno invece registrato deflussi rispettivamente per 363 e 565 milioni di euro. Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, la raccolta netta di gennaio è stata pari a 373 milioni di euro, frutto del bilancio tra 851 milioni di euro di afflussi confluiti nelle gestioni retail e 478 milioni di euro di deflussi dalle gestioni istituzionali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA