Assoutenti, Italia sul podio Ue per costo rinnovo documenti

Il costo del passaporto 116 euro, in Spagna bastano 30 euro.

ROMA, 25 MAG – In Italia il rilascio di documenti come passaporto, carta di identità e patente di guida è più costoso rispetto ai principali paesi europei. E’ quanto emerge da una indagine di Assoutenti che ha messo a confronto la spesa cui vanno incontro i cittadini per ottenere i più importanti documenti personali. In Italia chi richiede il passaporto deve affrontare una spesa minima di 116 euro, costituita da un bollettino da 42,50 euro cui si aggiunge un contrassegno amministrativo da 73,50 euro. Se la richiesta viene presentata attraverso il servizio messo a disposizione da Poste Italiane, è previsto un costo aggiuntivo di 14,2 euro, e se si opta per la consegna a domicilio vanno pagati ulteriori 9,53 euro. Costi più elevati rispetto a quelli di altri paesi – rileva Assoutenti – In Germania per ottenere il passaporto con la procedura standard la spesa è di 70 euro per i cittadini con più di 24 anni, 37,50 euro per gli under24, e se si opta per la procedura espressa il costo sale rispettivamente a 102 e 69,50 euro. Servono invece 86 euro in Francia, e bastano appena 30 euro in Spagna. Nel Regno Unito il costo per il rilascio del passaporto è di 94,5 sterline (circa 112 euro) con la richiesta online, 107 sterline (126,70 euro) con modulo cartaceo. Anche per il rilascio della carta di identità elettronica (CIE), in Italia la spesa a carico dei cittadini è più alta: da noi si spendono 22,20 euro (16,79 euro a titolo di spese di emissione quantificate dal ministero dell’Interno oltre i diritti fissi e di segreteria applicati dai comuni). Bastano 12 euro in Spagna mentre in Francia il rilascio del documento è addirittura gratuito. Nel Regno Unito non è previsto per i cittadini un documento analogo alla nostra carta di identità. Solo in Germania la spesa risulta più elevata rispetto all’Italia: 37 euro per i cittadini over24, 22,80 euro per chi ha meno di 24 anni.

