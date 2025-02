Aston Martin taglia 170 dipendenti per ridurre i costi

agenzia

Sono il 5% della forza lavoro

MILANO, 26 FEB – Aston Martin Lagonda taglia 170 dipendenti, il 5% della forza lavoro, nel tentativo di ridurre i costi e di invertire così la tendenza di anni di rosso per l’azienda che nel 2024 ha registrato una perdita prima delle tasse di 289,1 milioni di sterline. Con i tagli, che fanno parte del nuovo piano del ceo Adrian Hallmark, la casa automobilistica punta a risparmiare circa 25 milioni di sterline l’anno. Aston Martin è al centro di un’operazione di turnaround sotto la guida del miliardario Lawrence Stroll, che ha salvato la società nel 2020. Le azioni sono crollate in Borsa a seguito di diversi aumenti di capitale, ritardi nei modelli e due profit warning, ricorda Bloomberg. L’anno scorso Stroll ha chiamato come ceo l’ex numero uno di Bentley Motors, Hallmark, per provare a invertire la rotta e riportare Aston Martin alla redditività.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA