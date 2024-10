Asvis, enorme ritardo sull’ Agenda 2030, peggiora la povertà

agenzia

Giovannini: 'serve un cambio di passo immediato'

ROMA, 17 OTT – L’Italia è in “enorme ritardo” nel percorso per raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e registra addirittura peggioramenti, tra il 2010 e il 2023, su povertà, disuguaglianze e qualità degli ecosistemi terrestri. Lo rileva il Rapporto Asvis- Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile “Coltivare ora il nostro futuro”, indicando che, dei 37 obiettivi quantitativi legati a impegni europei e nazionali, solo otto sono raggiungibili entro la scadenza del 2030, 22 non lo sono e per altri sette il risultato è incerto. “Serve un cambio di passo immediato e convinto, con riforme e investimenti finalizzati a cogliere le opportunità dello sviluppo sostenibile e a ridurre le disuguaglianze”, afferma il direttore scientifico dell’Asvis, Enrico Giovannini. “Il Governo superi le contraddizioni tra le parole e le azioni, e rispetti gli impegni che ha sottoscritto a livello internazionale ed europeo, a partire dal ‘Patto sul Futuro’ del 22 settembre scorso”, aggiunge Giovannini ricordando che “ogni ritardo aumenta la portata delle crisi e i costi della transizione”.

