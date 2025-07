Atalanta, Ahanor a Bergamo per visite mediche e firma

agenzia

Il club nerazzurro ha battuto la concorrenza della Roma

BERGAMO, 04 LUG – Honest Ahanor è arrivato a Bergamo per sostenere le visite mediche con l’Atalanta. L’esterno sinistro classe 2008 passa dal Genoa ai bergamaschi per 16 milioni di euro più 4 di bonus. Per lui c’è un contratto triennale. Superata la concorrenza di Milan, Chelsea, Monaco e soprattutto Roma. Il club giallorosso, allenato dall’ex tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, ha provato a inserirsi quasi in chiusura di trattativa: è stata determinante la volontà del giocatore di sposare il nuovo progetto di Ivan Juric.

