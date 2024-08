Atalanta: il giorno di Bellanova, tra visite e firma

agenzia

L'esterno destro ritorna dopo 4 anni: affare da 25 milioni

BERGAMO, 22 AGO – Raoul Bellanova, se le visite mediche iniziate alle 9 alla clinica La Madonnina di Milano non presenteranno intoppi, entro sera sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Si trasferisce dal Torino sulla base di 24-25 milioni di euro bonus inclusi. Per il ventiquattrenne esterno destro di Parabiago, nel milanese, si tratta di un ritorno dopo il prestito con diritto di riscatto, poi non esercitato, dal Bordeaux nella sessione invernale di mercato nel gennaio del 2020. Per Bellanova, allora, soltanto una presenza in Primavera in casa del Pescara più gli ultimi ventina di minuti, al posto di Timothy Castagne, nel 6-2 al Brescia a Bergamo il 14 luglio di 4 anni fa. Difficile che l’ormai ex granata possa allenarsi già in giornata coi compagni, impegnati in sede a Zingonia in una doppia sessione sul campo in vista proprio del match di campionato domenicale in casa del Torino.

