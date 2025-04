Atene annuncia la richiesta di deroga al Patto per la difesa

agenzia

Ministro delle Finanze, 'Verrà inviata oggi alla Commissione Ue'

BRUXELLES, 29 APR – La Grecia chiederà una deroga al Patto di stabilità con la cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale, per l’esenzione delle spese nella difesa dai vincoli fiscali Ue. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Kyriakos Pierrakakis parlando a ErtNews. Questa mattina, ha spiegato, verrà inviata la richiesta alla Commissione europea per attivare l’iter. L’aumento di investimenti previsto per il prossimo anno e su cui verrà chiesta la deroga sarà pari a 500 milioni, meno dello 0,3% del Pil, ha spiegato. La Grecia, membro della Nato, spende già circa il 3% del Pil per la difesa. Il Paese, ricorda Kathimerini, punta a spendere 25 miliardi di euro entro il 2036 nell’ambito di un piano di difesa pluriennale per modernizzare le forze armate. Uscito dalla crisi del debito del 2009-2018, il Paese ha segnato un avanzo pari all’1,3% del Pil lo scorso anno, mentre il debito pubblico resta ai livelli maggiori dell’Ue e al 153,6%.

