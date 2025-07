Atletica: da Iapichino a Diaz, assoluti-show a Caorle

agenzia

Nel week end iscritto anche Tamberi, guardando i mondiali

ROMA, 29 LUG – Edizione-show degli assoluti di atletica, guardando ai mondiali di Tokyo. Nel week end a Caorle si gareggia per l’edizione n.115 della rassegna tricolore dove il cast è d’eccezione. Sono infatti attesi i migliori azzurri nell’appuntamento in Veneto, altra tappa di avvicinamento alla rassegna iridata di settembre. Saranno a Caorle le tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti ha confermato la presenza, peraltro con un doppio impegno, non soltanto nei 5000 metri del sabato ma anche nei 1500 della domenica; il bronzo Mattia Furlani è atteso sulla pedana del lungo, l’altro bronzo olimpico e campione del mondo indoor Andy Diaz sarà la stella del triplo. Riflettori anche sulla pedana del salto in alto: tra gli iscritti c’è Gianmarco Tamberi, che, in attesa della sua primogenita per fine agosto, scioglierà la riserva sulla propria partecipazione nei prossimi giorni. Se gareggerà troverà il campione d’Europa U23 e bronzo continentale al coperto Matteo Sioli, fresco di 2,30 a Bergen, il quarto di Parigi Stefano Sottile, oltre a Manuel Lando e Marco Fassinotti. Nel lungo potrà brillare la campionessa europea al coperto Larissa Iapichino, quest’anno oltre il muro dei sette metri con il 7,06 di Palermo. Super sfida tra i colossi del peso Leonardo Fabbri e Zane Weir. Nella marcia, domenica, sul circuito cittadino di un chilometro, riflettori sulla campionessa olimpica di Tokyo e regina d’Europa Antonella Palmisano e sulle medaglie continentali Valentina Trapletti e Francesco Fortunato: la gara femminile dei 10 km assegna anche il trofeo dedicato ad Anna Rita Sidoti. Sul fronte della velocità, l’oro europeo indoor Zaynab Dosso cerca il quarto titolo consecutivo sui 100 metri opposta a Gloria Hooper. Al maschile, 100 metri per Eric Marek (Esercito) appena sceso a 10.22 e per l’oro olimpico della 4×100 di Tokyo Fausto Desalu (Fiamme Gialle) iscritto anche nei 200.

