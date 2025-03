Atletica, Hoka ‘vola’ con la Stramilano 2025: insieme per ispirare i runner di ogni livello

agenzia

Milano, 22 mar. Hoka, divisione di Deckers Brands (Nyse Deck), è per il secondo anno partner tecnico ufficiale della Stramilano, l’evento podistico che riunisce i runner di ogni età e livello lungo un percorso per le vie più caratteristiche della città, nella prossima edizione che si svolgerà il 23 marzo 2025. Prosegue così per Hoka la partnership quinquennale che punta a coinvolgere le community locali per ispirare gli appassionati di corsa e non solo, riunendo alla linea di partenza i runner di ogni livello all’insegna della gioia e dei valori dello sport in compagnia. Giunta alla sua 52a edizione, la Stramilano è uno degli eventi storici emblematici in Italia dedicati alla corsa e all’amicizia. La manifestazione si declinerà come di consueto su tre percorsi: Stramilano 10 km, Stramilanina 5 km e Stramilano Half Marathon 21Km.

Nata nel 1972 come “passeggiata non competitiva” di 43 Km organizzata in notturna con amici e famigliari, la Stramilano ha visto un numero sempre maggiore di partecipanti. Oggi sono migliaia i runner che prendono parte alla manifestazione meneghina, con oltre 50.000 appassionati che si ritrovano nel centro di Milano alla linea di partenza.

“Siamo lieti di proseguire la collaborazione con un brand come Hoka al nostro fianco anche in occasione di questa nuova edizione della Stramilano” hanno dichiarato Andrea Alzati e Michele Mesto, organizzatori della Stramilano. “Ci accomunano valori importanti come la gioia di condividere la passione per lo sport; oltre all’obiettivo di avvicinare sempre più persone al mondo della corsa, sia essa competitiva o amatoriale. Siamo entusiasti di collaborare anche quest’anno per portare ancor più valore a uno degli eventi più emblematici di Milano”.

Hoka sviluppa costantemente i propri prodotti con uno stile autentico e innovativo collaborando con un grande team di campioni, atleti e appassionati di ogni livello. L’obiettivo del brand è quello di offrire sia le performance che il piacere della corsa a ogni tipo di runner e atleta, per procedere con gioia, determinazione e passione.

“Siamo entusiasti di confermare per il secondo anno la nostra collaborazione con la Stramilano, ispirando i runner di tutti i livelli a superare i propri limiti e ad abbracciare la potenza di questo sport. La Stramilano incarna lo spirito del movimento, dell’emozione e della comunità e siamo orgogliosi di far parte di un evento che riunisce le persone per celebrare la passione in comune per la corsa. Non vediamo l’ora di vedere i runner riunirsi anche quest’anno, assieme a noi, per creare un’esperienza indimenticabile che ispirerà e donerà energia a tutti coloro che parteciperanno”, ha dichiarato Guido Geilenkirchen, VP & GM HOKA EMEA.