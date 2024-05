Atletica: Malagò ‘Su competitività Jacobs mai avuto dubbi’

agenzia

Il presidente del Coni: 'Prestazioni atletica sono tanta roba'

ROMA, 16 MAG – “Non ho mai avuto dubbi sul fatto che Marcell Jacobs tornasse a essere competitivo. Ma è chiaro che quando si sta sui centesimi di secondo è come in una come una partita di calcio in cui magari hai dieci occasioni da gol e non riesci a buttarla dentro. Ma sul fatto che lui si metta in condizione di essere competitivo non ho nessun dubbio”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del memorial Galeazzi, dice la sua sulla voglia del velocista azzurro di bissare l’oro ottenuto a Tokyo anche nella prossima Olimpiade di Parigi. Poi, sul momento che sta vivendo l’atletica azzurra con i record italiani del pesista Leonardo Fabbri e della sprinter Zaynab Dosso nei 100, oltre al primato mondiale under 20 di Mattia Furlani nel lungo, Malagò ammette che, prestazioni del genere, “sia per gli europei che in prospettiva atletica sono tanta roba. Basta guardare le classifiche mondiali stagionali: una cosa è fare il miglior tempo dell’anno a gennaio, un’altra è farlo a maggio quando ci sono state già diverse competizioni. Siamo abbastanza ottimisti su tutto”, conclude.

