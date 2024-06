Atletica: Mattarella, ‘ieri ho infranto protocollo ma ne valeva la pena’

agenzia

Roma, 13 giu. “Ieri ho commesso un’infrazione alla prassi di Protocollo che vi è al Quirinale, andando una seconda volta al medesimo evento, ma vi assicuro che ne valeva la pena. Per la straordinaria staffetta della 4 per 100, ma non soltanto per quella: per la 4 per 4, per i 1.500, per il lungo femminile per tutte le altre, alcuni quarti posti e quinti posti sono stati importanti quanto le medaglie”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna della Bandiera agli atleti in partenza per le Olimpiadi e le Paralimpiadi.