agenzia

Ostrava, 28 mag. Il campione olimpico Marcell Jacobs non è andato oltre i 10.19 nei 100 metri del ‘Golden Spike’ di Ostrava in Repubblica Ceca, chiudendo al terzo posto dietro il compagno di allenamento Andrè De Grasse, che si aggiudica la prova in 10.10, e al giamaicano Ryiem Forde, secondo in 10.17.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA