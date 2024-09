Atletica: saltatore con l’asta Duplantis corre i 100 metri in 10.37 e batte Warholm

agenzia

Londra, 5 set. Il campione del mondo del salto con l’asta Armand Duplantis super anche nella corsa. Ha battuto, infatti, il caro amico Karsten Warholm in una gara esibizione sui 100 metri allo stadio Letzigrund di Zurigo. Il due volte campione olimpico di salto con l’asta non ha mai ceduto il comando dopo essere uscito dai blocchi e aver superato il record mondiale dei 400 metri ostacolista Warholm in un tempo di 10.37 secondi. Il norvegese Warholm ha corso il suo record personale di 10.47 nella gara, soprannominata “100 metri per sistemare tutto” dagli organizzatori congiunti Weltklasse Zurich, Puma e Red Bull.