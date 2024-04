Atletica:Palmisano nella 20 km di Podebrady, verso Roma e Parigi

agenzia

L'olimpionica torna in una delle classiche europea della marcia

ROMA, 03 APR – Sarà la sua prima 20 km dopo il bronzo dei Mondiali, a 230 giorni dal podio iridato di Budapest. Sabato prossimo a Podebrady, in Repubblica Ceca, in una delle classiche europee della marcia, tornerà in azione la campionessa olimpica Antonella Palmisano. L’azzurra, superata l’influenza che ne ha limitato la preparazione durante la scorsa settimana, è pronta per competere sul circuito da un chilometro che circonda il parco Lazensky e che conosce alla perfezione per averci gareggiato (e vinto) in più occasioni. A due mesi dalla 20 km degli Europei di Roma (venerdì 7 giugno) e a meno di quattro mesi dalle Olimpiadi di Parigi nella quale si profila un doppio impegno tra la ‘venti’ (1° agosto) e l’inedita staffetta mista (7 agosto), la marciatrice delle Fiamme Gialle si confronta con alcune delle potenziali rivali a cinque cerchi, a partire dalla peruviana campionessa del mondo della 20 e della 35 km di Eugene 2022 Kimberly Garcia Leon. Tra le iscritte anche un’altra sudamericana di valore come l’ecuadoriana Glenda Morejon, sesta a Budapest, la messicana quinta ai Giochi di Tokyo Alegna Gonzalez e in chiave europea la due volte argento mondiale di Eugene Katarzyna Zdzieblo (Polonia). È la terza uscita stagionale per Palmisano dopo il secondo posto insieme a Massimo Stano nella staffetta di Modugno in gennaio e la vittoria nella 10 km di Guadix in Spagna a febbraio, ed è un impegno che va considerato anche in ottica Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia) del 21 aprile, dove cercherà la qualificazione olimpica con la staffetta. Tra le iscritte al femminile (partenza ore 12.50) non mancano la tricolore dei 3000 indoor Valentina Trapletti (Esercito) e la primatista italiana della 20 km Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre), entrambe medaglia d’oro, insieme a Palmisano, lo scorso anno proprio a Podebrady agli Europei a squadre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA