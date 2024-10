Atp Shanghai, Sinner agli ottavi: battuto Etcheverry

agenzia

Jannik Sinner agli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomas Etcheverry per 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, in due ore e 41 minuti.

Il 23enne altoatesino non sfrutta 3 palle break nel primo set, compresi 2 set point: si va al tie-break. Etcheverry non sbaglia nulla e si prende il primo parziale. Il secondo set ruota attorno a 3 break consecutivi tra il quinto e il settimo game: Sinner mette la freccia (4-3) e chiude 6-4 pareggiando i conti. Etcheverry si disunisce e nel terzo set si arrende: Sinner domina con 2 break, il sipario cala con un netto 6-2.

“E’ stata una partita molto difficile, fisicamente e mentalmente, l’abbiamo vista. Ho avuto le mie chance nel primo set: due set point sul 15-40, ero nello scambio e non ci sono riuscito, poi lui ha giocato un ottimo tie break. Anche nel secondo set ero avanti di un break ma poi ho subito il contro break, pian piano ho trovato il mio ritmo, lui ha iniziato a servire un po’ peggio e sono riuscito a giocare meglio i miei game in risposta, credo che alla fine possiamo essere contenti. Domani è un giorno importante perché sarà di riposo, mi servirà, e speriamo di essere pronti per la prossima partita”, le parole di Jannik Sinner a caldo dopo ail match.

Agli ottavi, Sinner affronterà il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 14, e lo spagnolo Roberto Carballes Baena.