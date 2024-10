Atp Vienna: Musetti e Darderi promossi al secondo turno

agenzia

Al toscano il derby con Sonego, l'altro azzurro elimina Thiem

ROMA, 22 OTT – Dopo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi hanno raggiunto il secondo turno del torneo Atp 500 di Vienna. Il toscano ha avuto la meglio nel derby azzurro con Lorenzo Sonego, che ha battuto in due set col punteggio di 6-3, 6-2, e affronterà il francese Gael Monfils Darderi, opposto all’austriaco al suo ultimo torneo in carriera, ha vinto per 7-6, 6-2 e dovrà attendere per conoscere il suo prossimo rivale, uno tra lo statunitense Draper e il giapponese Nishikori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA