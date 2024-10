Attacchi russi a Kharkiv, ‘almeno 9 feriti’

agenzia

Parte degli abitanti è senza elettricità

KHARKIV, 21 OTT – Almeno nove persone sono rimaste ferite domenica sera negli attacchi russi a Kharkiv, che hanno causato interruzioni di corrente in almeno una parte di questa grande città nel nord-est dell’Ucraina: lo riferiscono la polizia e le autorità locali. Questi bombardamenti avvengono mentre le autorità ucraine temono l’inizio di una nuova campagna russa di attacchi contro le infrastrutture energetiche civili del Paese. “Oggi – scrive la polizia ucraina in un post su Telegram -, intorno alle 22:00 ora locale il nemico ha colpito tre quartieri di Kharkiv. Tra i feriti ci sono quattro donne tra i 22 e i 53 anni e cinque uomini tra i 21 e i 37 anni”. Secondo questa fonte, “condomini, garage, distributori di benzina, case e automobili sono stati danneggiati” e i soccorritori si sono mobilitati sui luoghi colpiti. Il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegoubov, e il sindaco della grande città, Oleg Terekhov, hanno confermato su Telegram che ci sono interruzioni di corrente in “una parte” della città. I due funzionari non hanno fornito dettagli sull’entità esatta del danno, né hanno specificato quali infrastrutture energetiche siano state colpite.

