Attacco aereo russo su Kiev

agenzia

ROMA, 04 MAG – Diverse esplosioni sono state udite a Kiev a causa di un attacco aereo russo con droni. Le autorità cittadine hanno segnalato l’operato delle forze di difesa aerea. Lo riporta l’ UNN , con riferimento all’Amministrazione Militare della Città di Kiev (KCMA). Sono in corso diversi incendi. Secondo gli ultimi dati, la caduta di detriti dei droni nemici abbattuti dalle operazioni di difesa aerea viene registrata in tre distretti della capitale: Obolonsky, Svyatoshinsky e Shevchenkivsky . Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulle possibili vittime.

