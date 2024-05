Attacco con droni in Russia, a fuoco deposito petrolifero

agenzia

Nel territorio di Krasnodar, ci sono vittime

ROMA, 31 MAG – Tre serbatoi di combustibile sono andati a fuoco a causa di un attacco sferrato dai droni a un deposito petrolifero in Russia, nel distretto di Temryuk nel territorio di Krasnodar. Tre carri armati hanno preso fuoco, causando vittime tra i dipendenti dell’impianto. A darne notizia su un canale Telegram il capo della regione, Veniamin Kondratyev. “Un massiccio attacco di droni – scrive – è stato respinto in diversi comuni della regione. La situazione è più grave nella regione di Temryuk. Danneggiata e incendiata l’infrastruttura di un deposito petrolifero. L’incendio è in fase di spegnimento. I dipendenti verranno evacuati”.

